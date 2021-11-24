Пушков предложил польским политикам "оставить при себе" готовность общаться с РФ

Сенатор Алексей Пушков объяснил заявление польских политиков о готовности провести переговоры с руководством РФ.

По его мнению, Польша намерена возложить ответственность за ситуацию с нелегальными беженцами на Россию. В своём Telegram-канале сенатор подчеркнул, что у Варшавы не получится обвинить Кремль в создании миграционного кризиса.

Он убеждён: власти Польши хотят повысить свой статус в мировом сообществе с помощью высказываний о вероятной встрече с РФ.

"Свою готовность Польша может оставить при себе", — резко высказался Пушков.

Сенатор напомнил, что ранее Ангелу Меркель, которая пыталась инициировать аналогичные переговоры, направили к белорусскому лидеру Александру Лукашенко. По словам сенатора, точно такой же совет нужно дать и Польше.

Ситуация на польско-белорусской границе остаётся напряжённой с 8 ноября. Там находятся несколько тысяч беженцев, которые хотят попасть в страны ЕС.

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