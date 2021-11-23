Госдеп США: мы поддержививаем с РФ обсуждение ситуации вокруг Украины

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с РФ по ситуации вокруг Украины.

"Мы проводили дискуссии с российскими представителями по этой теме, о некоторых из них было объявлено открыто, в том числе по нашей линии, по линии Совета национальной безопасности, по линии разведывательного сообщества", - сказао Прайс, слова которого приводит ТАСС.

Прайс подчеркнул, что передвижения российских войск на границе с Украиной всё так же вызывают у США беспокойство.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на данные разведки США о якобы планируемом РФ вторжении на Украину с территории Крыма, материковой границы, а также через Белоруссию. В Кремле сочли эти заявления информационной кампанией, нацеленной на нагнетание напряжённости.

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