Украина проведёт учения вблизи границы с Россией

Исполняющий обязанности главы Харьковской области Александр Скакун заявил, что подразделения территориальной обороны Украины проведут на следующей неделе учения в регионе неподалёку от границы с Россией.

По словам Скакуна, в манёврах вблизи российской границы примут участие более трёх тысяч человек.

"Это все укладывается в философию по охране государственной границы", — цитирует РИА Новости и. о. главы Харьковской области.

Об аналогичных учениях на границе с Белоруссией ранее говорил глава МВД Украины Денис Монастырский.

Во вторник, 23 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что во время учений Global Thunder 10 американских стратегических бомбардировщиков тренировались в отработке сценария применения ядерного оружия против России.

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