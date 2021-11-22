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В Госдуме оценили заявление Киева о "заслуге" Украины в задержке запуска "СП-2"

Политика

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал Pravda.Ru заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который назал заслугой Киева задержку запуска газопровода "Северный поток-2".

В Госдуме оценили заявление Киева о "заслуге" Украины в задержке запуска "СП-2"

Ананских напомнил, что в своем заявлении Кулеба подчеркнул, что Украине якобы удалось затормозить запуск газопровода совместными усилиями с "партнерами".

"Я бы здесь, конечно, сделал акцент на выражение "мы с нашими партнерами". Здесь нужно понять, считают ли партнеры, что Украина содействовала этому? Потому что, безусловно, конечно, ведущая роль, что затягивался процесс строительства и запуска "Северного потока-2", принадлежит США. Именно их санкции и их давление на Европу затягивало этот процесс", — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что Украину едва ли можно назвать стороной, которая влияла на "процесс затягивания". Так, Ананских убежден, что в данном случае Киев преследовал собственные коммерческие интересы.

"Влияние Украины, конечно, на европейскую политику ничтожно. Поэтому говорить о влиянии Украины на заморозку или оттягивание запуска "Северного потока-2" — конечно, говорить об этом смешно", — добавил депутат.

Ранее Кулеба заявил, что задержка запуска газопровода "Северный поток-2" является заслугой Украины.

""Северный поток-2" давно должен был быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

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Автор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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