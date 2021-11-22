Зюганов обвинил власть в неспособности справиться с COVID-19: полный разгром

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов обвинил власть в неспособности побороть коронавирус из-за "разгрома" здравоохранения. По его словам, "оптимизация" только добила российскую систему.

По словам Зюганова, на улице оказались почти 40% медсестёр из-за закрытия части больниц в период пандемии.

"Ликвидировали примерно треть инфекционных коек! Так что никакая это не оптимизация, а самый настоящий разгром. Мы в своё время обращались к власти: не надо сокращать медицинских работников. Советская система здравоохранения победила и чуму, и оспу! Но нас не послушали. А теперь переводят обычные больницы в ковидные!", — возмутился глава КПРФ на своей странице в Facebook.

Зюганов подчеркнул, что все "беды" из-за "безумных" действий властей и необходимо вернуть советскую модель здравоохранения.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление лидера КПРФ о "ковидных" ограничениях. По мнению Зюганова, профицит бюджета, который составляет более двух триллионов рублей, однако, вместо того, чтобы улучшать социальные сферы, правительство складывает деньги "в кубышку".

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