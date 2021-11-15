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Зюганов: власть "терроризирует" граждан ограничениями, чтобы пополнить "кубышку"

Политика

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что вместо того, чтобы тратить деньги на развитие страны, власти России складывают их в "кубышку". По его словам, излишки бюджета необходимо направлять на здравоохранение, но вместо этого вводят "безумные" ограничения.

Зюганов: власть "терроризирует" граждан ограничениями, чтобы пополнить "кубышку"

Как отметил Зюганов, за 10 месяцев текущего года профицит бюджета составил более двух триллионов рублей.

"Власть терроризирует людей безумными ограничениями. При этом не просто оставляет триллионы лежать мертвым грузом в "кубышках", но и берёт в долг у иностранных кредиторов под баснословные проценты!", — написал лидер КПРФ на своей странице в Facebook.

Зюганов отметил, что финансы из "кубышки" можно использовать в образовании, сельском хозяйстве и развитии технологий. По его словам, фракция КПРФ продолжит настаивать на принятии бюджета в 33 триллиона рублей.

"Деньги для этого есть, и их — с избытком!" — резюмировал политик.

Ранее Pravda.Ru писала о "нешуточной битве" за бюджет в Госдуме VIII созыва. По мнению аналитиков, среди парламентариев разразятся "острые дебаты".

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Как формируется Федеральный бюджет ?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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