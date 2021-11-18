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У Зюганова и Рашкина был разговор после случая на охоте

Происшествия

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что у них с депутатом Валерием Рашкиным после инцидента на охоте состоялся разговор.

У Зюганова и Рашкина был разговор после случая на охоте

Зюганов поделился с NEWS.ru, что он посоветовал Рашкину по поводу убийства лося, произошедшего во время охоты.

"Я встречался с Рашкиным, он сказал: "Было, было". Сказал, тогда напиши в СК, что ты готов дать показания, сам отказываешься от своей неприкосновенности", — сообщил Зюганов.

Рашкин последовал совету и написал заявление, однако в дело всё-таки внесли решение генерального прокурора о снятии неприкосновенности. Лидер партии заявил, что не понимает необходимости этого, ведь виновный сам обозначил свою готовность содействовать.

Ранее Рашкин, которого подозревали в незаконной охоте, признался в убийстве лося. Он заявил, что из-за плохой видимости разглядел зверя, внешнего похожего на крупного кабана. На депутата завели уголовное дело.

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Рашкин и лось: новые подробности! Что теперь грозит депутату?
Автор: Елена Федорова
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