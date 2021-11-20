Глава РФ Владимир Путин в Кремле наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который сегодня отмечает 75-летие, орденом Андрея Первозванного.
Российский президент поздравил священнослужителя с юбилеем. Он подчеркнул, что патриарх уже на протяжении многих лет укрепляет традиции Русской православной церкви.
"Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения. И следуете ему с достоинством, мудростью, глубоким пониманием за ответственность нашего народа, за судьбу России", — сказал Путин.
Также лидер РФ добавил, что сегодня голос РПЦ вновь приобретает большое значение, и люди прислушиваются к нему. По его словам, этого удалось достичь благодаря личным усилиям патриарха Кирилла, сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин подписал указ о награждении священнослужителя орденом Андрея Первозванного за "выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных ценностей, укрепление мира и согласия".
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