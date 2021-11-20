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Патриарх Кирилл заявил, что расколы на Украине разрывают единство народов

Общество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что расколы на Украине призваны ослабить духовную жизнь страны, а также ведут к разрыву единства народов Руси.

Патриарх Кирилл заявил, что расколы на Украине разрывают единство народов

По его словам, первыми ударами по Украине стали проявления униатства, а также последующие расколы XX века. Он убеждён: есть определённый политический план, направленный на разделение православной церкви.

"Богословскими соображениями нельзя объяснить попытки разделить церковь православную, ослабить её", — сказал патриарх в интервью каналу "Россия 1".

Как отмечает священнослужитель, заинтересованные люди хотят увести жителей Украины как можно дальше от РФ и РПЦ. Он напомнил, что для патриарха нет разделения на народы и государства. Для него важны все прихожане.

Также патриарх Кирилл подчеркнул, что РПЦ и верующие не участвуют в политических событиях и не несут ответственность за "кошмар", который происходит внутри Украины из-за неправильных решений чиновников.

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Отделима ли церковь от церковнослужителей и государства?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
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