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Патриарх Кирилл: церковь никогда не признает однополые браки

Общество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что православная церковь никогда не признает однополые отношения.

Патриарх Кирилл: церковь никогда не признает однополые браки

По его словам, сожительство двух мужчин или двух женщин является грехом. В интервью каналу "Россия 1" патриарх Кирилл подчеркнул, что РПЦ не принимает "новомодную идею", связанную с однополыми браками.

"Мы называем сожительство, которое сейчас практикуют люди одного и того же пола, особым грехом", — сказал священнослужитель.

Комментируя разрешение однополых браков в западных странах, патриарх отметил, что церковь там "достаточно уязвима", поэтому так легко приняла изменения.

В Конституции РФ закреплено, что браком в стране можно признать только союз мужчины и женщины. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что пока он возглавляет государство, однополые браки будут находиться под запретом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
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