Экс-глава МИД Украины: Киев должен изменить стратегию, чтобы не потерять Донбасс

Экс-руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев вскоре начнёт терять Донбасс. Он призвал разработать новую стратегию в отношении этого региона.

По его мнению, страна находится в опасной ситуации, ведь в ближайшее время её геополитическое положение может измениться.

"Нам нужна новая стратегия, надо говорить, что этот "Минск" не работает, поскольку Владимир Путин готов идти дальше. Сейчас реально геополитическая мясорубка может начать крутиться. И мы должны понять, а где мы в этой игре", — сказал Климкин в эфире телеканала "1+1".

Он убеждён: если Украина не сделает правильные "ставки", появится большая угроза того, что страну "в фарш перемелют". Сейчас, отмечает экс-глава украинского МИД, обстановка более напряжённая, чем весной.

В последнее время Запад и Украина регулярно сообщают об усилении "агрессии" РФ, однако в Кремле утверждают, что Россия никому не угрожает.

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