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wP: Путин хочет отстранить Прибалтику и Польшу от решения кризиса с мигрантами

Политика

Польский политолог Марек Будзиш в статье для газеты wPolityce заявил о планах российского лидера Владимира Путина приостановить участие Польши, Литвы и Латвии в решении миграционного кризиса на границе.

wP: Путин хочет отстранить Прибалтику и Польшу от решения кризиса с мигрантами

По его словам, Кремль пытается избежать непосредственного включения в конфликтную ситуацию, однако одновременно делает всё, чтобы "исключить из игры" Прибалтику и Польшу.

"С точки зрения Путина эти страны не выступают ведущими игроками", — отметил политолог в материале.

Он добавил, что планы президента РФ ущемляют интересы Польши, Литвы и Латвии. Будзиш убеждён: Москва намерена сотрудничать лишь с французскими и немецкими политиками, которые считаются ключевыми силами Евросоюза. Конечная цель Путина — переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко и последующая легитимизация его власти со стороны европейских государств, считает эксперт. 

Политолог подчеркнул, что РФ совместно с Белоруссией продолжают "накалять" ситуацию с беженцами.

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⚡⚡ Начался штурм польской границы. Беженцы сносят КПП «Брузги»
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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