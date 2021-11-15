Власти Карелии прокомментировали отмену указа о территориях Крайнего Севера

Премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов заявил, что отмена президентом РФ Владимиром Путиным указа первого президента Бориса Ельцина об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера не повлияет на получение северных надбавок в Карелии.

По словам Родионова, жители Карелии как и раньше будут получать надбавки к зарплате за работу в районах Крайнего Севера. Все льготы сохранятся в полном объёме, подчеркнул он. Политика цитирует РИА Новости.

Ранее заведующий кафедрой политики Европейского союза МГИМО Олег Барабанов заявил в беседе с Pravda.Ru, что отмена российским лидером Владимиром Путиным ельцинского указа отрицательно отразится на социально-экономическом развитии Карелии.

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