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Политолог: отмена Путиным указа Ельцина ударит по экономике Карелии

Политика

Российский историк и политолог, заведующий кафедрой политики Европейского союза МГИМО Олег Барабанов прокомментировал для Pravda.Ru отмену российским лидером Владимиром Путиным указа первого президента РФ Бориса Ельцина о приравнивании ряда районов Карелии к территории Крайнего Севера.

Политолог: отмена Путиным указа Ельцина ударит по экономике Карелии

Историк считает, что ельцинский указ был отменён для экономии бюджетных средств.

"Я думаю, что это просто чтобы меньше тратить денег, поскольку регионы, приравненные к Крайнему Северу, всегда получали дополнительные надбавки, зарплаты. И сейчас жители их потеряют. Никаких оснований для этого нет. Я думаю, что это просто нежелание тратить деньги и сокращение бюджета. Очевидно, что это ударит по социальной ситуации в этих регионах", — сказал Барабанов.

По словам политолога, ещё со времён СССР люди из разных регионов страны ехали на Крайний Север, чтобы заработать денег, однако после отмены ельцинского указа уменьшится количество приезжих, желающих работать за обычную зарплату в условиях вечной мерзлоты.

"В районы Крайнего Севера люди ехали не только за романтикой, но и за повышенной зарплатой. Поэтому Советский Союз развивал и Арктику, и нефтегазовые месторождения на севере. Сейчас очевидно, что поток приезжающих туда иссякнет, потому что дополнительных заработных бонусов региональных не будет уже, но если только где-то корпоративные останутся", — отметил собеседник издания.

Барабанов считает, что всё это отрицательно отразится на социально-экономическом развитии Карелии.

"И это так же негативно ударит по экономическому развитию, по новым экономическим проектам этих регионов, в Коми по угольной отрасли, например, и в Карелии по лесной отрасли", — добавил политолог.

Ранее президент России Владимир Путин отменил указ первого президента РФ Бориса Ельцина о приравнивании ряда районов Карелии к территории Крайнего Севера. В частности, из списка удалили
Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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