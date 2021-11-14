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Путин: либералы не должны уподобляться лакеям

Россия

Преиздент РФ Владимир Путин заявил, что истинный либерализм не является желанием копировать кого-либо, и если либералы не будут уподобляться лакеям, они всегда найдут общий язык с "почвенниками".

"Вот в этой связи напомню, что Достоевский сказал: "Наши либералы — это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги". Но это не истинный либерализм", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Путина, чтобы понять, есть ли в России либералы, нужно определиться с самим понятием этого слова.

"Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения — то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава Богу", — сказал президент.

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Автор: Максимс Краюшкинс
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