Либералы в злобе: Явлинский сделал выбор в пользу государства

Осуждение Григорием Явлинским Алексея Навального вывело либералов из зоны комфорта. Явлинский сделал свой выбор в пользу государства, а не системы, считает политолог Валерий Коровин.

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Явлинский о Навальном: популист и мошенник

Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский в статье на своем официальном сайте заявил, что политическое направление Навального — это популизм и национализм.

"Все "разоблаченные" остаются на своих местах и при своих деньгах. Фильмов в ютюбе недостаточно — необходима политическая борьба за новое российское государство, за новую Конституцию, за Учредительное собрание", — пишет Явлинский.

По словам основателя "Яблока", в претензиях Навального на участие в российской политике с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ничего позитивного.

"Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления", — уверен политик.

Также Явлинский отметил, что ни самого Навального, ни его окружение не волнуют судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несогласованные акции и оказались за решеткой.

Вместе с тем "разоблачения Навального", по мнению либерала, это "продажа эмоций в соответствии с технологиями потребительской рекламы". Они разжигают в стране ненужную социальные конфликты, поскольку "люди в России беднеют не только из-за коррупции".

"Цинично использовать усталость людей, ощущение потери будущего в корыстных целях, в том числе политических. Это называется мошенничеством, и этому необходимо противостоять, несмотря на трудности и неприятные последствия.

Явлинский призывает делать выбор исключительно в пользу добра: строить новую Россию — без путинизма и популизма.

В либеральном лагере растерянность

В либеральных кругах России поднялся переполох и свора из-за предательства коллеги по цеху "антипутинистов". Так бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что выдвижение от "Яблока" в Госдуму для него стало невозможным.

Соратник блогера Леонид Волков, бежавший в Берлин, пригрозил сорвать голосование за "Яблоко" на предстоящих выборах в Госдуму РФ.

"Давайте запомним эту статью Григория Явлинского, когда осенью нам опять будут предлагать сплотить ряды и дать Яблоку еще один шанс", — написал Волков в своих соцсетях.

Журналист Светлана Прокопьева, из признанной иноагентом "Радио Свободы " задалась вопросом, а "что, нам, избирателям, теперь делать?".

"Беда в том, что "Яблоко" — единственная демократическая партия с возможностью выставить список в Госдуму без лишнего геморроя. Это самый раскрученный бренд, за который могли бы проголосовать на будущих выборах все демократически ориентированные оппоненты режима, среди которых, я уверена, большинство поддерживают Алексея Навального. Или, благодаря Навальному, наконец, поняли, в каком государстве живут. И вот, вдруг, статья морального лидера партии, которая, по сути, отсекает от партии весь дополнительный, "навальновский", электорат. То есть работает против самой партии", — указывает Прокопьева.

Блогер Андрей Никулин предлагает подумать над тем, а не является ли "вся эта кутерьма идеальным сценарием кремлевской игры?".

Явлинский сделал правильный выбор

В комментарии для "Правды.Ру" директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин отметил, что мнение Явлинского это признак его идеологического выздоровления — "он стал более критично и трезво оценивать либеральную идеологию и технологические подходы сторонников глобалистского проекта".

Из слов Явлинского следует, отметил политолог, что "он не в восторге" от усилий Навального по "подбрасыванию в топку" российского оппозиционного сообщества всё новых и новых так называемых разоблачений, сфабрикованных в ЦРУ.

В таких ситуациях перед политиками всегда встает вопрос: либо ты на стороне государства и не можешь приветствовать усилия по его ослаблению и разрушению, либо — на стороне врага государства, и тогда любые методы для тебя приемлемы. По мнению Валерия Коровина Явлинский выбрал интересы государства и "считает для себя морально недопустимым солидаризоваться с инструментарием его разрушения в лице Навального".

Эксперт призвал разделять понятия государства и системы.

"Государство — это то, что мы — русский народ и его элиты, созидали в течение тысячи лет, а система — это представители либерального мировоззрения и западных сетей, которые находятся внутри российской власти по инерции от 90-х годов", — сказал политолог.

Он призвал не поддаваться пропаганде западных политтехнологов, которые смешивают эти понятия и призывают к разрушению государства, потому что система плохая: "если вы против коррупции, если вы против воров во власти, то вы якобы должны разрушить собственное государство".

Навальный — это не проект Кремля

Валерий Коровин не считает, что Навальный — это проект Кремля. Политолог уверен, что Навальный — это проект ЦРУ, Госдепа, АНБ, которые консолидировано работают на этот бренд, а Навальный, в лучшем случае, рассматривается ими как расходный материал американской внешней политики. А в худшем — "он осмысленный провокатор и враг собственного государства, сотрудничающий с вражескими спецслужбами".

Валерий Коровин отметил, что версия о Навальном, как проекте Кремля, получила хождение в Сети, потому что в Кремле "сидит прозападная агентура, носители либерального мировоззрения, западных ценностей, у которых там всё самое дорогое — недвижимость, счета, жены находятся на Западе".

"Это говорится для того, чтобы вывести его из-под удара", — сказал Виталий Коровин.

По мнению политолога тех, "у кого на лбу стоит печать Госдепа США", нужно отправить туда, где у них самое дорогое, или "в другую сторону — на свежем воздухе поработать бензопилой".

"Вот какой должен быть подход в борьбе с таким наваждением как Навальный", — отметил Валерий Коровин.

"Посмотрите, как синхронно и по команде за него впрягаются Ангела Меркель, Анджей Дуда, Йенс Столтенберг и Джо Байден. И все в один голос воют, орут, скрипят о том, что нужно его немедленно отпустить. Это же не может работать так, если бы речь шла просто о каком-то пареньке, блогере, который бы решил себя попробовать в политике. Всё это свидетельствует о том, что это системная, спланированная на Западе серьезная кампания, которая имеет еще симпатизантов внутри российской власти. Просто уберите их куда-нибудь", — сделал вывод политолог.

Представители партии "Яблоко" принимали участие во всех парламентских выборах в современной России (семь созывов). Вплоть до 2003 года у партии "Яблоко" была фракция в Государственной думе РФ. Затем, до 2007 года, партия была представлена лишь отдельными депутатами.

Основателем партии является профессор НИУ ВШЭ Григорий Явлинский, неоднократно участвовавший в президентских выборах. Явлинский был первым председателем партии "Яблоко". Нынешним председателем партии является Эмилия Слабунова.

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