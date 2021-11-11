В Госдуму направят представление о лишении "иммунитета" депутата Рашкина

Представление генерального прокурора РФ о лишении депутатской неприкосновенности депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина может поступить в Госдуму в начале следующей недели. По сообщению источника в Госдуме, только после официального документа начнут решать судьбу "иммунитета" парламентария.

Как ранее заявил глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба, после представления прокуратуры депутаты примут решение о частичном изъятии неприкосновенности и только после могут начаться следственные действия.

"Представление генпрокурора о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности, скорее всего, поступит в начале следующей недели", — цитирует ТАСС источник.

Только после доказательств непосредственной вины, прокуроры имею право обратиться повторно к спикеру Госдумы с просьбой о полном лишении иммунитета и мандата.

Разбирательство по делу Валерия Рашкина началось в начале месяца. Депутату вменяют незаконную охоту, в ходе которой был убит лось. Недалеко от места разделки туши, правоохранители обнаружили оружие.

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