Депутат Рашкин прошёл проверку на полиграфе по делу об убитом лосе

Депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин, который был ранее задержан в Саратове по подозрению в незаконной охоте, прошел проверку на полиграфе.

По словам депутата Госдумы Юрия Синельщикова, Рашкин озвучил свою версию инцидента с убитым лосем, и успешно прошёл проверку на полиграфе.

"Но мы должны иметь в виду две вещи. Во-первых, полиграф в соответствии с нашим Уголовно-процессуальным кодексом — это не доказательство, это ориентир", — сообщил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что проверка была инициирована адвокатами Рашкина.

Ранее в Саратовской области правоохранители возбудили уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения туши убитого лося в автомобиле, которым управлял депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Сам депутат рассказал, что нашёл тушу животного, когда гулял в лесу, и решил отвезти её в полицию. Однако полицейские нашли на месте убийства лося охотничье ружьё с документами на имя Рашкина. Коммунист считает, что против него была организована провокация.





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