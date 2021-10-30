Глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что в партии разбираются с инцидентом, в который попал депутат Валерий Рашкин. Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.
Зюганов отметил, что до разбирательства не будет комментировать историю с Рашкиным. На место инцидента был отправлен депутат КПРФ и юрист Юрий Синельщиков, который проконтролирует работу всех служб.
"Надо разобраться, у нас там вместе все оказались службы Саратовской области, они там работают. Разберёмся — прокомментируем", — заявил Зюганов.
Ранее сообщалось, что автомобиль Рашкина был остановлен в Саратовской области. Во время остмотра в багажнике была найдена тушка лося.
Сам Рашкин утверждает, что нашёл тушку лося и вёз её в полицию. Депутат согласился, что необходимо было вызвать сотрудников МВД на место находки, но заявил, что лося не убивал. По мнению депутата и его коллег из КПРФ, против Рашкина готовится провокация.
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