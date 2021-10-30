Зюганов пообещал разобраться в ситуации с Рашкиным и убитым лосем

Глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что в партии разбираются с инцидентом, в который попал депутат Валерий Рашкин. Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.

Зюганов отметил, что до разбирательства не будет комментировать историю с Рашкиным. На место инцидента был отправлен депутат КПРФ и юрист Юрий Синельщиков, который проконтролирует работу всех служб.

"Надо разобраться, у нас там вместе все оказались службы Саратовской области, они там работают. Разберёмся — прокомментируем", — заявил Зюганов.

Ранее сообщалось, что автомобиль Рашкина был остановлен в Саратовской области. Во время остмотра в багажнике была найдена тушка лося.

В багажнике также нашли топор и ножи со следами крови. СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты, а СК РФ организовал проверку.

Сам Рашкин утверждает, что нашёл тушку лося и вёз её в полицию. Депутат согласился, что необходимо было вызвать сотрудников МВД на место находки, но заявил, что лося не убивал. По мнению депутата и его коллег из КПРФ, против Рашкина готовится провокация.

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