Россияне не верят в невиновность депутата Рашкина, у которого нашли убитого лося

Практически половина опрошенных россиян (56%) слышала о резонансном задержании в Саратовской области депутата Валерия Рашкина, которому предъявлено обвинение в незаконной охоте, поскольку в его машине была найдена туша убитого лося. О результатах опроса сообщают ВЦИОМ Новости.

Сам депутат утверждает, что в охоте он участия не принимал, а просто нашёл тушу уже убитого лося и решил отвезти её в полицию.

Большая часть россиян (61%) узнала о существовании депутата Рашкина только после резонансного инцидента с убитым лосём. Почти никто из опрошенных не верит в версию самого депутата (83%), скорее верят ей всего 9% респондентов, 8% не смогли ответить на этот вопрос.

72% опрошенных россиян, которые знают про этот случай, уверены, что Валерий Рашкин принимал участие в незаконной охоте, и кроме того, мог вести автомобиль в состоянии алкогольного опьянения, в то время как 11% респондентов верят в невиновность депутата и полагают, что его могли "подставить".

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