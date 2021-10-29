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Автор Антон Куликов

Охота Рашкина: КПРФ в годовщину комсомола получила мощный удар

Политика

КПРФ в 103-ю годовщину создания комсомола получила сильный удар от одного из высокопоставленных функционеров. Руководителя московского горкома компартии, депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали в охотничьем хозяйстве в Саратовской области.

Охота Рашкина: КПРФ в годовщину комсомола получила мощный удар

Вот как описывает произошедшее РИА "Новости", ссылаясь на рассказ представителя регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

По его словам, ночью на территории охотничьих угодий областного общества охотников и рыболов была слышна стрельба.

"Инспекторы и полиция выехали в сторону выстрелов и обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, один из которых был Рашкин Валерий Федорович. <…> В машине была обнаружена разделанная туша лося, разрешения на его добычу представлено не было", — рассказал он.

Также при осмотре нашли топор и два ножа со следами крови.

По словам представителя ведомства, Валерий Рашкин сообщил, что наткнулся на уже убитого лося, когда гулял в лесу. От медосвидетельствования депутат отказался.

"На месте происшествия обнаружили автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения, водителю предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, он отказался. Соответственно, на него было составлен протокол по статье 12.26 КоАП РФ. Пассажир был 1972 года рождения", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

В общем, возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (п. а., ч. 1, ст. 258 УК). Наказание предусматривает либо штраф до полумиллиона рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же период.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил Pravda.Ru, что в КПРФ располагают сведениями о произошедшем только из средств массовой информации.

"Ничего мы сейчас предпринимать, конечно, не будем ни в отношении Рашкина, ни в отношении тех, кто его задержал. Ситуация должна проясниться. Будет проведена проверка или какое-то расследование. Я полагаю, что это продлится недолго. В пределах недели узнаем всё, что же там было и как всё это выглядело, и тогда уже будем решать, будем определяться. А так, что в отношении Рашкина? Сначала должны сказать органы расследования, органы правосудия, виновен, не виновен человек. Может быть, на самом деле ни в чём не виновен", — сказал Синельщиков.

Ну а секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов заявил о "грандиозной провокации" против Валерия Рашкина.

Сам глава московского горкома КПРФ в интервью RTVI описал события так: "Выехал в Саратовскую область, где я зарегистрирован. Приехал к своим друзьям, пошёл погулять один по лесу. Места мне знакомые, были сумерки. Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошёл к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию".

Отъехав от места происшествия, встретили "целую орду фсбшников, полиции, природоохранных структур". От медосвидетельствования Валерий Рашкин отказался, опасаясь провокаций.

По его словам, надо было вызвать полицию. Однако эта мысль почему-то посетила Валерия Рашкина после встречи с сотрудниками правоохранительных органов.

Судя по всему, в компартии будут настаивать на версии о провокации. Хотя история для КПРФ, конечно, неприятная — одного из самых известных представителей партии подозревают в браконьерстве. И просто игнорировать произошедшее едва ли получится.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы кпрф сергей обухов валерий рашкин
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