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Политолог Батюк назвал действия США в Чёрном море демонстрацией силы

Политика

Руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк заявил, что активизация США в Чёрном море находится в русле политики Вашингтона по сдерживанию России, а также является демонстрацией силы.

Политолог Батюк назвал действия США в Чёрном море демонстрацией силы

По словам эксперта, США не смогут построить военно-морские базы на Украине из-за ограничений, которые накладывает на непричерноморские государства конвенция Монтрё. Батюк пояснил, что страны, не имеющие выхода к Чёрному морю, "имеют право содержать свои боевые корабли в акватории Черного моря в течение трех недель — 21-го дня".

"Вероятнее всего, в обозримом будущем американцы будут "навещать", наносить визиты своим союзникам и партнерам в Черном море, но не более того", — сообщил политолог в беседе с РИА Новости.

По его мнению, американцы сами не захотят размещать военные базы на территории государства, охваченного внутренней смутой. США привыкли создавать базы в богатых странах, где наблюдается стабильная внутриполитическая обстановка: в Бахрейне, Японии, Южной Корее и Австралии.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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