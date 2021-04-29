"Доступ" разрешён: как и чему Штаты собрались учить молодёжь Украины

Госдеп США продолжает развивать "украинские" задумки. Свежий проект: обучение английскому юных украинцев (от 13 до 20 лет), которых посчитают "одарёнными".

Флаги Украины и США

С документом, в котором приводятся подробности проекта (названного Access, или "Доступ"), ознакомились эксперты RT. В частности, известно, что "одарённых" будут искать в малообеспеченных семьях, а помимо обучения языку — ещё и приобщать к "американской культуре". Более подробно для RT о данной программе рассказали:

директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин ;

; руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк ;

; президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Прикосновение к США: чем займутся "одарённые"

Сначала — немного подробностей об Access. На проект выделят до 120 тысяч долларов, работа расписана на двухлетний срок (с 2021 по 2023 годы). Конкурс смогут пройти только 110 человек.

Известно, что набор будут вести в городах, обозначенных как "приоритетные" — это:

Харьков;

Днепр;

Славянск;

Старобельск;

Бахмут.

Сами Штаты пишут о программе следующее: важно "расширить образовательные перспективы" её участников и дать им "проникнуться американскими ценностями".

"Цель программы Access — сформировать у талантливых учеников с минимальными знаниями английского языка эффективные коммуникационные навыки и навыки критического мышления", — уточняется в заявке.

В плане формата обучения мудрить не стали: это внеклассные занятия + курсы. Интересно, что в рамки обучения вписали и различные праздничные мероприятия, связанные с культурой США: например, празднование Дня благодарения. Также участники Access займутся общественно полезной работой.

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Молодёжный зачин: типичный американский подход

Ростислав Ищенко сообщил, что данная программа — типичный пример американского подхода к реализации задач на чужой территории.

"Это традиционный американский подход — для того, чтобы изменить ситуацию в стране или в регионе, надо начинать работать с молодёжью, ведь она более восприимчива. При этом самое главное — старое поколение уйдёт, а новое будет не только определять политику своего государства, но и воспитывать детей", — уверен он.

Работа на перспективу: нужен "специфический набор людей"?

Василий Стоякин отметил, что такие начинания позволяют США выделить тех людей, которые в будущем будут готовы работать с американцами.

Каких-то немедленных результатов Штаты не ждут — однако стоит помнить, что некоторые представители политической "верхушки" Украины также воспитаны благодаря грантам. "Сейчас практически вся верхушка гражданского общества — хотя так их назвать нельзя, это неправильно, — часть украинской политической верхушки совершенно точно воспитана на грантовых программах. Это очень специфический набор людей, в кадрах украинской власти их достаточно много", — уточнил он.

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Мягкая сила и твёрдые намерения: Вашингтон ждёт "отдачи"

Батюк уверен, что Вашингтон через такие программы создаёт так называемую проамериканскую элиту, то есть людей, которые были бы обязаны Штатам. Это поможет в дальнейшем влиять на внутреннюю политику страны, считает он.

"Таким образом американцы готовят кадры проамериканской элиты — людей, которые были бы многим обязаны США, были бы нацелены на сотрудничество с Вашингтоном, на то, чтобы рассматривать Америку как образец, пример для подражания для Украины. Подобные инструменты так называемой мягкой силы позволяют получать огромные дивиденды от средств, вложенных в своё время в такого рода программы", — констатировал он в беседе с RT.

Эксперт добавил, что подобные действия американцев заметны не только на Украине, но и, например, в Израиле и даже Японии. Также не стоит забывать, что Украину всё ещё стремятся сделать своего рода витриной "капитализма по-американски", по примеру ФРГ.

"Можно, конечно, воспитать какое-то количество откровенно проамериканских "грантоедов", но когда весь народ не ощущает плодов от ориентации на США, это вряд ли может гарантировать проамериканскую политику на веки вечные", — заключил Батюк.

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