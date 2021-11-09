Политолог назвал последствия захвата Киевом посёлка в "серой зоне" ЛДНР

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник объяснил, что происходит на границе с Донбассом, где украинские силовики захватили посёлок Старомарьевка.В беседе с Pravda.Ru политолог рассказал, какое значение для хода войны в Донбассе имеет захват населённого пункта на линии соприкосновения с Донбассом.

"По моей информации, сегодня отсутствуют там украинские военнослужащие на территории этого поселка. Да, была эскалация недельной давности вокруг этого поселка. Связана она, по моей информации, с самодеятельностью некоторого местного руководства и военного, и руководства военно-гражданского сотрудничества. Вроде бы на данный момент этот кризис урегулирован", — отметил аналитик.

Политолог назвал данный инцидент "локальной стычкой".

"В целом, он является просто следствием отсутствия подвижек в политических переговорах в мирном урегулировании, неопределенностью в этом направлении, значительной "серой зоной", значительной концентрацией военных по обе стороны по линии разграничения, что неизбежно ведет к каким-то локальным стычкам, к каким-то противостояниям за отдельные точки в "серой зоне"", — объяснил Бортник.

Ранее сообщалось, что украинские вооруженные формирования продвинулись вперёд недалеко от Донбасса и захватили посёлок Старомарьевка, вывесив там украинский флаг.

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