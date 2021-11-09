МИД ДНР: Украина захватила посёлок в серой зоне

По сообщению полпреда ДНР Натальи Никоноровой в контактной группе, представители украинских силовиков произвели в серой зоне, на линии соприкосновения в Донбассе, захват посёлка Старомарьевки, окружив его траншеями и водрузив на захваченной территории флаг Украины.

Ранее появилась информация о захвате украинскими силовиками населённого пункта Старомарьевка, находящегося в Тельмановском районе на линии соприкосновения. Эту информацию не подтвердили в пресс-службе 93-й бригады ВС Украины "Холодный Яр".

В беседе с РИА Новости Наталья Никонорова описала происходящее в Донбассе:

"Украинские вооружённые формирования де-факто взяли под контроль этот населённый пункт, хотя он находился в "серой зоне", был демилитаризован и не находился ни под контролем ВСУ, ни под контролем Народной Милиции ДНР. Но сейчас вооружённые украинские формирования продвинулись вперёд, и по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи".

Ранее руководство ДНР сообщало о том, что более 30 человек, проживающих в Старомарьевке, имеют гражданство РФ.

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