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Автор Антон Куликов

Почему в России не поверили в удар "Байрактара" в Донбассе

Мир

Украина впервые 26 октября применила турецкий беспилотник Bayraktar в Донбассе. Пожалуй, это одна из самых обсуждаемых тем на данный момент. Однако в России к этой информации на официальном уровне отнеслись весьма сдержанно.

Почему в России не поверили в удар "Байрактара" в Донбассе

Неофициальная точка зрения, в общем-то, была предсказуема. От России требуют жесткого ответа на применение Украиной беспилотника. Тем более, что это нарушение соглашения о перемирии, заключенного летом 2020 года, которое запрещает применение ударных беспилотников.

И что интересно, в Киеве на официальном уровне заявили, что "Байрактар" действительно нанес удар. Официальнее некуда — сообщили об этом в Генштабе ВСУ.

Но надо заметить, что в России не спешат воспринимать эти заявления на веру. В частности, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что информация о применении беспилотника перепроверяется.

По той простой причине, что в Киеве много чего говорят: "Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно разобрать, где правда, а где вымысел. И сейчас мы всеми возможными средствами перепроверяем, в том числе в контактах с представителями Донбасса".

На официальном уровне весьма сдержанно оценили информацию о применении беспилотника и в ДНР. "На данный момент мы проверяем информацию о возможном использовании Вооруженными силами Украины БПЛА турецкого производства. Подтверждения данного факта пока нет", — сообщила полпред ДНР Наталья Никонорова. Она не исключила, что заявление украинской стороны об ударе беспилотника может быть фейком.

Наконец, "информированный источник" заявил РИА "Новости", что кроме заявлений Киева информации о применении "Байрактара" нет: "Мы не видели подтверждения этой информации ни от Донецка, ни от СЦКК, ни от СММ ОБСЕ. Информация о Bayraktar исходит только из украинских источников".

Но "если украинский беспилотник действительно летал и сбрасывал бомбы, то это действительно нарушение", подчеркнул источник.

К слову, в МИД Германии тоже прокомментировали сообщения о применении украинской стороной ударного дрона. Подчеркнув, что летать над зоной конфликта имеют право только беспилотники мониторинговой миссии ОБСЕ.

В общем-то, в самом деле, нельзя исключать, что речь идет о пропаганде. В Киеве и в самом деле могли решить, что пора напомнить об имеющемся у ВСУ "чудо-оружии".

Украинское издание "Страна" предлагает еще одну версию. Сдержанная реакция России обусловлена тем, что Москва не хочет эскалации, поскольку сейчас решается вопрос с запуском газопровода "Северный поток-2".

А вот в Киеве могли посчитать, что такая эскалация вполне выгодна — если и не сорвать, то хотя бы затормозить сертификацию "Северного потока-2".

Пока же в России призывают задуматься тех, кто поставляет Украине вооружения. Вопрос в том, будут ли эти призывы услышаны…

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Куратор: Любовь Степушова
Темы донбасс украина сергей лавров
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