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Политтехнолог: у Дмитрия Медведева большое будущее в мировой политике

Политика

Третий президент России и экс-премьер правительства страны Дмитрий Медведев вполне может однажды возглавить международную организацию.

Политтехнолог: у Дмитрия Медведева большое будущее в мировой политике

К такому выводу пришёл политтехнолог Станислав Белковский, проанализировав статью зампреда Совета Безопасности РФ "Шесть уроков пандемии".

"Ключевой вывод, который мы можем сделать из статьи Дмитрия Медведева — это его собственные новые карьерные варианты и перспективы. Потому что его по-прежнему сватают то в преемники Путину, то в главы МИД, то в председатели Конституционного суда. Напрашивается вопрос: почему бы Дмитрию Анатольевичу не стать международным чиновником?" — сказал Белковский (цитата радио "Эхо Москвы").

Напомним, что некоторое время назад о перспективах карьерного роста экс-президента России пофантазировал глава ЛДПР Владимир Жириновский. Ветеран российской политики отметил, что Дмитрий Медведев "много, где успел поработать": и преподавал, и в администрациях Москвы и Питера трудился, и страной руководил, и в Совбезе заседает.

По словам Жириновского, лучшей кандидатуры на должность председателя Конституционного суда и искать не стоит, тем более что

"только Медведев в силах обеспечить защиту прав человека, поскольку в душе он больше либерал, чем диктатор".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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