Историк раскритиковал Зеленского за обвинение СССР в жестокости

Доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Владимир Кикнадзе прокомментировал Pravda.Ru слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что руководство СССР виновно в жестокости при освобождении Киева от нацистов в 1943 году.

"Это абсолютно безграмотное, бездушное и лицемерное, не соответствующее исторической правде заявление. Такие вещи может сказать человек, который абсолютно не знает истории Великой Отечественной войны и истории своего народа, своего государства", — отметил эксперт.

Историк обратил внимание на то, что Зеленский и ранее допускал подобные высказывания.

"Это либо сознательная наглая ложь, либо полное непонимание, незнание. С учетом его интерпретации получается, что Советский Союз — агрессор в годы Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, который преследовал какие-то агрессивные цели и задачи, а не, наоборот, освобождал и свою страну, и свой народ, в том числе Украину", — сказал собеседник издания.

Кикнадзе напомнил, что украинский народ понёс одни из самых больших потерь в годы ВОВ.

"Если я не ошибаюсь, цифры идут о двух миллионах человек, если не о трёх. Естественно, Красная армия предпринимала всевозможные усилия, чтобы освободить народ, наоборот, избежать тех жертв, которые могли быть. Здесь нормальному историку трудно что-либо комментировать", — подчеркнул он.

Ранее Зеленский раскритиковал руководство СССР за неправильное, по его мнению, освобождение Киева от нацистов в 1943 году. По словам украинского лидера, власти Советского Союза бросили плохо вооружённых бойцов "на верную смерть", чтобы "освободить Киев к годовщине Октябрьской революции".

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