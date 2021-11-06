На Украине придумали, как вернуть Крым

Бывший глава украинского МВД Арсен Аваков рассказал о своем плане по возвращению Крыма и Донбасса.

"Наши цели — это стратегия восстановления территориальной целостности Украины, а также деоккупация Донбасса и Крыма", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По его мнению, Украине в этой цели могут помочь "закон о коллаборантах", который предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией, и "закон об амнистии" для тех, кто совершил мелкое правонарушение. Он погашает, что это спровоцирует желание снова войти в состав страны.

Ранее Александр Лукашенко де факто признал Крым российским и тем самым поставил Киев перед дилеммой: принимать карательные меры или перед зимой лишиться помощи в поставках электроэнергии, что для Украины — вопрос выживания.

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