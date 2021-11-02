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Путин: надо проанализировать ситуацию с БПЛА рядом с границей

Политика

Президент России Владимир Путин призвал проанализировать ситуацию, которая наблюдается с беспилотными летательными аппаратами около российской границы.

Путин: надо проанализировать ситуацию с БПЛА рядом с границей

На совещании по оборонной тематике глава государства отметил, что российские военные умеют отражать атаки беспилотников.

"Мы научились отражать эти атаки и делаем достаточно эффективно", — цитирует Путина РИА Новости.

Путин отметил необходимость внедрения перспективных технологий, в том числе искусственного интеллекта, при развитии беспилотной военной авиации. По словам лидера страны, на вооружении армии РФ находятся более двух тысяч беспилотников.

Ранее Вооружённые силы Украины впервые использовали в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar, который выпустил ракету, уничтожившую пушку ополченцев. Минские соглашения запрещают использовать боевую авиацию и беспилотники на линии соприкосновения.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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