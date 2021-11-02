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В Госдуме не будут отменять запрет главам регионов называться президентами

Политика

В Госдуме не примут во внимание позицию Татарстана относительно того, можно ли главам регионов называться президентами. Ранее депутаты Госсовета республики единогласно проголосовали за то, чтобы не поддерживать законопроект, в соответствии с которым все руководители субъектов РФ будут именоваться главами регионов.

В Госдуме не будут отменять запрет главам регионов называться президентами

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (один из авторов законопроекта) заявил, что документ не будет корректироваться из-за критики депутатов Госсовета Татарстана. По итогам заседания ассамблеи Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль" он сообщил, что депутаты не сделали ничего нового: "Из 184-го действующего закона взяли эту норму и перенесли в проект".

"Здесь ничего не меняется, поэтому я не думаю, что здесь возможны какие-то коррективы", — цитирует Крашенинникова "Интерфакс".

По его словам, в Госдуму уже поступило более 80 заключений на законопроект, единственный отрицательный отзыв на него отправил Татарстан. Надо заметить, что для рассмотрения поправок нужно не менее 29 отрицательных отзывов из регионов.

Законопроект предполагается рассмотреть в первом чтении 9 ноября. Велика вероятность, что во всех трёх чтениях депутаты Госдумы рассмотрят его до конца года.

Стоит заметить, что ещё шесть регионов — Якутия, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО, Кабардино-Балкария, Ставропольский край и Астраханская область — направили уточнения к законопроекту. Так, нарекания вызвало предложение о сокращении срока предоставления отзывов на рассматриваемые в Госдуме законопроекты с 30 до 15 дней. С критикой этой инициативы выступили в Татарстане, Якутии, Кабардино-Балкарии и в Ставропольском крае, сообщает РБК.

А в Ямало-Ненецком и Ненецком АО обратили внимание на недоработанность закона в сложносоставных субъектах — не закреплено самостоятельное осуществление полномочий властями автономных округов. Ямало-Ненецкий автономный округ входит в состав Тюменской области (как и Ханты-Мансийский АО), а Ненецкий — в состав Архангельской области.

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Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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