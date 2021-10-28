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Историк объяснил отказ Татарстана от отмены поста президента республики

Политика

Декан факультета истории, политологии и права РГГУ Александр Логунов объяснил Pravda.Ru, почему парламент Татарстана выступил против отмены поста президента республики.

Историк объяснил отказ Татарстана от отмены поста президента республики

"Это попытка позиционировать или закрепить особый статус Татарстана в составе РФ. И в данном случае проблема называния или проблема позиционирования связана не с личностью и не с другими вещами, она связана с попыткой закрепить особый статус", — сказал Логунов.

Он отметил, что "каждый субъект федерации обладает тем статусом, который заложен в Конституции".

"В Конституции не прописано, что субъекты федерации могут обладать особыми статусами. В данной ситуации это могут быть и настроения общества, и настроения элит, и настроения верхних слоёв элит, которые говорят об особом исключительном статусе. Ничего другого за этим пока не стоит", — подчеркнул собеседник издания.

В понедельник, 25 октября, депутаты парламента Татарстана единогласно не поддержали проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", который в числе прочего устанавливает общее для всех регионов название должности высшего должностного лица — глава субъекта РФ. Татарстан остаётся последним регионом в России, где руководитель официально именуется президентом.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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