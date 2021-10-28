Историк объяснил отказ Татарстана от отмены поста президента республики

Декан факультета истории, политологии и права РГГУ Александр Логунов объяснил Pravda.Ru, почему парламент Татарстана выступил против отмены поста президента республики.

"Это попытка позиционировать или закрепить особый статус Татарстана в составе РФ. И в данном случае проблема называния или проблема позиционирования связана не с личностью и не с другими вещами, она связана с попыткой закрепить особый статус", — сказал Логунов.

Он отметил, что "каждый субъект федерации обладает тем статусом, который заложен в Конституции".

"В Конституции не прописано, что субъекты федерации могут обладать особыми статусами. В данной ситуации это могут быть и настроения общества, и настроения элит, и настроения верхних слоёв элит, которые говорят об особом исключительном статусе. Ничего другого за этим пока не стоит", — подчеркнул собеседник издания.

В понедельник, 25 октября, депутаты парламента Татарстана единогласно не поддержали проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", который в числе прочего устанавливает общее для всех регионов название должности высшего должностного лица — глава субъекта РФ. Татарстан остаётся последним регионом в России, где руководитель официально именуется президентом.

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