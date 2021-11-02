Песков: Россия увеличит закачку газа в европейские хранилища после 8 ноября

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия выполнит все обязательства по поставкам газа в Европу.

По его словам, после 8 ноября РФ увеличит закачку голубого топлива в европейские хранилища по поручению президента Владимира Путина, передаёт РИА Новости.

"Россия выполняет все обязательства, выполняет чётко, даже с превышением этих обязательств. Ориентировка президента на этот счёт по-прежнему остаётся в силе", — сказал Песков.

Ранее российский лидер пообещал повысить объёмы газа в ПХГ, расположенных в Австрии и Германии. Компания "Газпром" приступит к соответствующим работам после завершения закачки топлива в подземные хранилища РФ.

Второго ноября на открытии торгов стоимость газа поднялась выше 850 долларов за тысячу кубометров. Вчера, согласно данным биржи ICE, показатели опускались ниже 740 долларов.

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