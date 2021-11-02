Путин снизил цены на газ одной фразой: Welt

Немецкие СМИ оценили "силу слов" Владимира Путина. Как пишут зарубежные журналисты, президенту России удалось обрушить цены на газ в Европе одной фразой.

Владимир Путин поручил "Газпрому" проработать наполняемость газовых хранилищ в европейских странах. Представители компании, в свою очередь, заверили, что работа уже идёт.

"Это почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением", — пишет немецкое издание Welt.

После поручения Путина, по сообщению издания, фьючерсы на голубое топливо в Нидерландах единовременно рухнули на 15%.

"Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идёт об объёмах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно", — говорится в статье.

Осенью цены на газ начали расти огромными темпами. 6 октября стоимость достигла исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров. Тогда как ещё в августе голубое топливо обходилось в 515 долларов.

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