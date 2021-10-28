Эксперт оценил опасность бомбардировщика B-1B Lancer для кораблей ВМФ РФ

Председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырёв оценил для Pravda.Ru опасность американских бомбардировщиков B-1B Lancer для кораблей Балтийского и Черноморского флотов России.

Богатырёв считает, что американские самолёты являются серьёзным оружием.

"Бомбардировщики B-1B вооружены крылатыми ракетами "воздух-земля", которые способны поражать цели на достаточно больших расстояниях, что являются серьёзным оружием. Стратегическая авиация РФ и США поначалу создавалась только под ядерную войну, затем её переоборудовали для оснащения крылатыми ракетами. Эти бомбардировщики новые, сделаны по технологии «стелс»", — сказал эксперт.

Он усомнился в том, что бомбардировщики B-1B смогут уничтожить Балтийский и Черноморский флот

"Все наши корабельные группировки хорошо вооружены с точки зрения противовоздушной обороны. Тактика действий всех военно-морских сил ведущих стран мира предусматривает возможность воздушного нападения. Российские системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы позволяют противодействовать нападению с воздуха", — отметил собеседник издания.

Ранее журнал Forbes сообщил, что ВВС США проводят учения с использованием бомбардировщиков B-1B Lancer, которые отрабатывают навыки уничтожения кораблей Балтийского и Черноморского флотов России.

Автор статьи отметил, что два B-1B Lancer могут выстрелить по российскому Балтийскому флоту 48 противокорабельными ракетами большой дальности LRASM и сразу потопить весь флот.

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