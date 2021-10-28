Forbes: американские бомбардировщики тренируются уничтожать корабли ВМФ РФ

ВВС США проводят учения с использованием бомбардировщиков B-1B Lancer, которые отрабатывают навыки уничтожения кораблей Балтийского и Черноморского флотов России, сообщает журнал Forbes.

Автор статьи указывает, что два американских бомбардировщика B-1B Lancer могут выстрелить по российскому Балтийскому флоту 48 противокорабельными ракетами большой дальности LRASM. Это позволит сразу потопить весь флот, чтобы обезопасить корабли США и их союзников в регионе, считает журналист.

Большая дальность ракет LRASM позволяет B-1 атаковать российские корабли в любой точке Чёрного моря, утверждает Forbes.

B-1B Lancer представляет собой сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, который изначально создавался, как носитель ядерного оружия и пришёл на замену B-52. Но в начале 1990-х самолёты B-1 были переоборудованы для установки на них обычного вооружения.

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