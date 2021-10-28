Глава Минфина РФ ответил на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что для правительства приоритетными категориями граждан, нуждающимися в поддержке, являются семьи с детьми и неработающие пенсионеры.

При этом вопрос о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам пока не рассматривается. По словам Силуанова, главным приоритетом правительства является поддержка семей с детьми и индексация пенсий неработающих пенсионеров, у которых нет дохода.

"Чтобы увеличивать размер этой пенсии, мы предусмотрели по тысяче рублей в год, но если, как в этом году, мы видели инфляцию выше плановых значений, даём дополнительные меры разовой поддержки", — цитирует главу Минфина РИА Новости.

В начале октября президент России Владимир Путин встретился с руководителями думских фракций и поддержал предложение лидера "Справедливой России" Сергея Миронова о необходимости индексации пенсий работающим пенсионерам.

"У нас с 2015 года более 10 млн работающих пенсионеров без индексаций. Они свои пенсии заработали, заслужили. И работать продолжают в большинстве своём только потому, что пенсий, назначенных на жизнь, не хватает", — сказал Миронов.

С января 2016 года в РФ действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. Депутаты и сенаторы неоднократно предлагали вернуть индексацию пенсий пенсионерам, которые работают и получают низкие зарплаты.

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