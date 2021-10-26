Ро Дэ У, возглавлявший Южную Корею в 1988–1993 годах, скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает агентство Yophar News, ссылаясь на помощников политика.
Ранее экс-президент попал в больницу из-за резкого ухудшения здоровья. Бывший глава Республики в последнее время жаловался на плохое самочувствие. На этот раз врачи не смогли спасти Ро Дэ У.
Советские и российские журналисты называли политика "корейским Горбачёвым" в своих публикациях.
Добавим, что правление Ро Дэ У завершилось в 1993 году, когда его обвинили в коррупции и государственной измене. В 1996 году бывшего президента отправили в тюрьму на 22 года. Позже наказание смягчили до 17 лет. Ро Дэ У попал под амнистию в начале 1998 года.
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