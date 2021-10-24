Украина пригрозила России ракетами на Москву

Внештатный советник главы офиса украинского президента и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что скоро Украина направит ракеты на Москву. Его слова передает телеканал "Дом".

Политик утверждает, что скоро российские власти "доиграются" до такого исхода событий. По его словам, причиной этого станет работа над ракетной программой. Арестович также добавил, что ракеты оперативно-тактического уровня смогут достать прямо до Москвы.

"Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены", — сказал советник президента Украины.

Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко выдвинул России новые "обязательства". Его комментарии связаны с реакцией жителей Крыма на предложение открыть "центры связи с властями" на российской границе.

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