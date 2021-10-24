Украина выдвинула России очередные требования по Крыму

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко выдвинул России новые "обязательства". Его комментарии связаны с реакцией жителей Крыма на предложение открыть "центры связи с властями" на российской границе, об этом сообщает РБК-Украина.

Николенко полагает, что Россия "не может запретить жителям Крыма и Донбасса общаться с украинскими властями". По его мнению, российские власти должны придерживаться договоренностей "нормандского формата".

Он также потребовал от Москвы предоставить жителям Крыма и Донбасса защиту от коронавирусной инфекции и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.

Ранее Кремль жёстко прокомментировал заявления представителей Пентагона об открытых для Грузии и Украины "дверях в НАТО" и планах убедить эти страны "реализовать изменения для вступления в альянс". По словам Пескова, это будет нарушение тех "красных линий", о котором говорил президент РФ.

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