Российские власти пока не планируют ужесточать ограничения в связи с распространением коронавируса в стране, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщает ТАСС, на вопрос о том, рассматривается ли возможность введения более жёстких мер из-за COVID-19, представитель Кремля ответил отрицательно.
"Сейчас нет", — заявил Песков.
Вместе с тем он отметил, что ситуация с заболеваемостью в стране может непредсказуемо измениться.
"Нет ни одного человека, который с большой долей уверенности может предсказать траекторию развития пандемии в нашей стране с учетом недостаточного уровня вакцинации населения", — заявил пресс-секретарь.
По словам Пескова, вакцинация от COVID-19 в РФ проходит хуже, в Европе. Причиной этого представитель Кремля назвал недостаточную сознательность россиян.
"Мы хуже, чем ряд европейских стран, проходим вакцинацию, меньше людей вакцинируется, и на фоне возникновения новых, более агрессивных штаммов, соответственно, больше людей заболевает", — отметил Песков.
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