Антирекорды в РФ по заражениям и смертям от COVID-19 за сутки обновились

За последние сутки в РФ выявили 37 141 заразившегося COVID-19, что является максимумом за пандемию.

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в стране за сутки зафиксировали 1064 случая летального исхода от COVID-19, что также стало максимальным показателем с начала пандемии.

Всего в России зарегистрировали уже 8 168 305 случаев заражения коронавирусом. Более 7,1 млн заболевших выздоровели, 228 453 умерли.

По мнению врача-инфекциониста Светланы Ищенко, число заражений COVID-19 в РФ может достичь 40 тысяч в сутки. Медик пояснила, что росту заболеваемости коронавирусом в осенний период способствует сезонный всплеск вирусных инфекций, ослабляющих иммунитет.

Как сообщила замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, большое количество смертей от коронавируса в стране обусловлено поздним обращением заразившихся к врачу и несвоевременным началом лечения.

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