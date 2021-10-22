Песков рассказал об эффективности новых мер по борьбе с СОVID-19

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение режима нерабочих дней может разорвать цепочку заражений коронавирусом. Пресс-секретарь президента сослался на заключения экспертов.

Однако Песков отметил, что однозначные цифры, которые показали бы эффективность этих мер, отсутствуют.

Он охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию в стране, как непростую.

Комментируя введение локдауна в Москве, Песков сообщил, что такое решение приняли специалисты, исходя из роста заболеваемости COVID-19 в столице, поэтому Кремль не может вмешиваться,

Что касается дополнительных мер поддержки населения, то они не предусмотрены во время нерабочих дней, подчеркнул Песков и добавил, что уже действуют ранее введённые точечные меры в отношении семей с детьми.

В четверг, 21 октября президент России Владимир Путин ввёл нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Это решение направлено на препятствование распространению коронавируса.

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