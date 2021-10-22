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Граждане Украины превратились в крепостных - политолог Ермолаев

Политика

Украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что население Незалежной "лишили прав и свобод" и сто граждане страны превратились в безропотных "крепостных".

Граждане Украины превратились в крепостных - политолог Ермолаев

По мнению политолога, такая ситуация сложилась из-за действующей власти. Люди ограниченны не только в свободах, но и в правах. В том числе и высказывании своего мнения о правящей элите.

"На Украине сложилось, можно сказать, социологическое понятие — крепостные граждане. Когда человек, имея статус гражданина, имея декларируемые права и свободы, вдруг оказывается по умолчанию урезан и обрезан в этих правах", — пояснил Ермолаев в эфире телеканала "Первый независимый".

Политолог отметил, кроме того, что постепенно в этих правах урезали не только беженцев, но и полноправных граждан Незалежной. К тому же любое инакомыслие жёстко пресекает государство уголовным преследованием.

Ранее Ермолаев озвучил, что украинские пенсионеры должны готовиться к худшему. По словам эксперта, Пенсионный фонд страны на грани краха. Государство не занимается его наполнением, а значит, вскоре на выплаты не останется денег.

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Власть смотрит на сограждан, как на крепостных
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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