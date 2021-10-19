Украинские пенсионеры должны готовится к худшему - политолог

По словам украинского политолога Андрея Ермолаева, экономика Незалежной уходит "в минус". Пенсионным фондом страны некому и не на что заниматься.

"Украинская экономика хронически убыточна. Мы балансируем постоянно за счёт займов, каких-то внутренних перекредитований, пирамид ОВГЗ, а экономит на чём бюджет? На пенсиях", — заявил Ермолаев в эфире телеканала "НАШ".

По его словам, никто не занимается наполнением Пенсионного фонда страны. По мнению политолога, готовится жители Незалежной к худшему и копить деньги самостоятельно. Ранее эксперты и вовсе прогнозировали падение пенсионных выплат в полтора раза.

В середине октября украинские бюджетники заявляли, что им нечем платить за газ и государственные учреждения могут остаться без отопления накануне холодов. Без отопления рискуют зимовать школы, детские сады, больницы. Казённые учреждения вынуждены переплачивать за голубое топливо, так как не смогли заключить договоры с поставщиками для поставки по сниженной цене.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.