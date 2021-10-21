Песков: присудившие премию Сахарова Навальному ничего не знают о нём

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал присуждение Алексею Навальному премии имени Сахарова за 2021 год.

Пресс-секретарь президента РФ осудил решение Европарламента, обвинив его членов в том, что они девальвируют название награды, передаёт РИА Новости.

"Мы знаем Европарламент, уважаем этот орган, безусловно. Но никто не может заставить нас проявить уважение к подобным решениям", — сказал Песков.

По его мнению, премию Навальному присуждали те члены Европарламента, которые до конца не разобрались в "истории с осуждённым", отбывающим наказание в тюрьме.

"Просто не располагают достоверной информацией", — заключил государственный деятель.

Навальный стал лауреатом в категории "За свободу мысли". Председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что поддерживает "безграничную храбрость" блогера. Также в шорт-лист премии вошли несколько афганских активисток и экс-президент Боливии Жанин Аньес.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.