Жириновский спрогнозировал дату начала большой войны

Складирование боеприпасов НАТО на территории Украины, поставки "технической военной помощи" и все их совместные учения — это ничто иное, как подготовка к войне, к нападению на Россию.

Так считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Почему, он, как всегда, "на пальцах" объяснил в эфире программы "60 минут" на канале Россия-1.

"Любые военные учения — это подготовка к войне. Под дурочка играть не надо, типа, "учения совместные провели". <…> очередные учения (условно говоря) 2027-го года превратятся в поле битвы, начнётся настоящая война, потому что в рамках учения легче всего подойти к территории противника", — говорит Жириновский.

На вопрос, почему именно в 27-ом году политик прогнозирует начало большой войны, лидер российских либерал-демократов пояснил, что ему хотелось бы в 2026-ом "спокойно встретить своё 80-летие".