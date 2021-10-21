Складирование боеприпасов НАТО на территории Украины, поставки "технической военной помощи" и все их совместные учения — это ничто иное, как подготовка к войне, к нападению на Россию.
Так считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Почему, он, как всегда, "на пальцах" объяснил в эфире программы "60 минут" на канале Россия-1.
"Любые военные учения — это подготовка к войне. Под дурочка играть не надо, типа, "учения совместные провели". <…> очередные учения (условно говоря) 2027-го года превратятся в поле битвы, начнётся настоящая война, потому что в рамках учения легче всего подойти к территории противника", — говорит Жириновский.
На вопрос, почему именно в 27-ом году политик прогнозирует начало большой войны, лидер российских либерал-демократов пояснил, что ему хотелось бы в 2026-ом "спокойно встретить своё 80-летие".
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