На Украину доставили вторую партию военной технической помощи от правительства США. Груз включает оружие, боеприпасы, средства радиолокационного наблюдения, медицинское оборудование.
Об этом сообщил уполномоченный командования ВСУ Александр Матийчук в комментарии государственному телеканалу "Дом".
По словам уполномоченного ВСУ, такая помощь от правительства США
"является шагом к полной оперативной совместимости Вооружённых сил Украины со странами-членами НАТО".
Как уточнили в Минобороны Незалежной, это уже вторая партия оружия из США, "полученная по результатам договорённостей, достигнутых во время недавнего визита Президента Владимира Зеленского в США".
Первую партию, как сообщала Pravda.Ru, Украина получила 10 октября. А в ближайшее время ожидается поступление еще одной, третьей партии.
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