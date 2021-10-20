Американцы привезли на Украину очередную партию оружия для ВСУ

На Украину доставили вторую партию военной технической помощи от правительства США. Груз включает оружие, боеприпасы, средства радиолокационного наблюдения, медицинское оборудование.

Об этом сообщил уполномоченный командования ВСУ Александр Матийчук в комментарии государственному телеканалу "Дом".

По словам уполномоченного ВСУ, такая помощь от правительства США

"является шагом к полной оперативной совместимости Вооружённых сил Украины со странами-членами НАТО".

Как уточнили в Минобороны Незалежной, это уже вторая партия оружия из США, "полученная по результатам договорённостей, достигнутых во время недавнего визита Президента Владимира Зеленского в США".

Первую партию, как сообщала Pravda.Ru, Украина получила 10 октября. А в ближайшее время ожидается поступление еще одной, третьей партии.