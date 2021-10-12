Советник Офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире ТК "Наш" похвастался тем, что на Украину из США прибыла партия летального оружия.
Что именно привезли американские военные, по словам Арестовича, неизвестно:
"Какое это оружие, военные не говорят, но маркеры были видны. Это новейшие боеприпасы для автоматических гранатомётов, которые пробивают насквозь БТР и БМП, и что-то похожее на ракеты для "Джавелинов", — поведал советник.
Как выяснили украинские СМИ, из Штатов прилетело не одно только оружие, но и пять мобильных госпиталей, которые планируют развернуть в Донбассе. Конечно, исключительно для бойцов АТО.
Днём ранее о военной помощи, поступившей на Украину, сообщило посольство США в Киеве. На официальной странице ведомства в "Фейсбуке" сказано, что военный транспортник привёз "190,000 фунтов (более 86 тонн) боеприпасов стоимостью $ 60 млн".
"Это пожертвование направлено на решение проблемы увеличения военного присутствия России в Крыму и вдоль границ Украины и дополнение к более чем $ 2.5 млрд помощи в области безопасности, которую США дали для поддержки сил Украины с 2014 года.
Мы по-прежнему привержены делу помогая Украине противостоять агрессии России и прекращение конфликта на востоке", — написано в опубликованном американскими дипломатами сообщении.
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