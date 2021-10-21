Украина готова вступить в НАТО и добавит альянсу силы, заявил Арестович

Украина станет четвёртой страной по военной мощи в альянсе НАТО, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. По его мнению, оборонные силы Незалежной превосходят даже Германию.

Как уточнил Арестович, страна на "все сто" готова вступить в альянс.

"Что необходимо понимать: мы в НАТО идём не как просители с протянутой рукой, мы добавим (НАТО.- прим.ред) огромную силу. Мы четвёртая сила по военной мощи, по крайней мере, по сухопутному компоненту", — заявил советник офиса Зеленского в эфире телеканала "НАШ".

По мнению Арестовича, сейчас военное лидерство стран альянса распределяются так:

США,

Турция,

Франция.

Именно в этом списке Украина должна занять четвёртое место, считает внештатный советник. Чем ему "не угодили" остальные члены НАТО, он объяснять не стал.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявления Арестовича о "планах войны" с Россией. Так, внештатный советник огласил аж 9 сценариев возможного развития событий при военном конфликте между украинской и российской стороной.

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