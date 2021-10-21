EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач объяснил, почему детям нужно носить маски: "Онжеребёнок" не спасёт
Эксперт по криптовалютам объяснил рекордный рост битокоина
Трамп создаст свою "антилиберальную" соцсеть
Чем сын Ивана Грозного лечил сифилис и причём тут ртуть, рассказали учёные
Кредитная кабала: без неё можно жить - финансист
Для кого опасны яблоки и чем вредны компоты, рассказали врачи
Истеблишмент США запускает новое шоу с возрастными политиками в главной роли
К чему может привести российская расхлябанность, рассказал социолог
Педиатры бьют тревогу: детская смертность растёт от постковидного синдрома

Украина готова вступить в НАТО и добавит альянсу силы, заявил Арестович

Политика

Украина станет четвёртой страной по военной мощи в альянсе НАТО, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. По его мнению, оборонные силы Незалежной превосходят даже Германию.

Украина готова вступить в НАТО и добавит альянсу силы, заявил Арестович

Как уточнил Арестович, страна на "все сто" готова вступить в альянс.

"Что необходимо понимать: мы в НАТО идём не как просители с протянутой рукой, мы добавим (НАТО.- прим.ред) огромную силу. Мы четвёртая сила по военной мощи, по крайней мере, по сухопутному компоненту", — заявил советник офиса Зеленского в эфире телеканала "НАШ".

По мнению Арестовича, сейчас военное лидерство стран альянса распределяются так:

  • США,
  • Турция,
  • Франция.

Именно в этом списке Украина должна занять четвёртое место, считает внештатный советник. Чем ему "не угодили" остальные члены НАТО, он объяснять не стал. 

Ранее Pravda. Ru цитировала заявления Арестовича о "планах войны" с Россией. Так, внештатный советник огласил аж 9 сценариев возможного развития событий при военном конфликте между украинской и российской стороной.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сильная речь Джигурды о потере Украины для России
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Москва - талибам*: Россия не потерпит беспорядков на границах бывшего СССР
Украина готова вступить в НАТО и добавит альянсу силы, заявил Арестович
Польша проиграла в газовой войне из-за собственной упёртости - Пушков
Украина хочет отказаться от газа и перейти на "ветер"
Почему Германия и Франция не захотели видеть США в Нормандском формате
Врач объяснил, почему детям нужно носить маски: "Онжеребёнок" не спасёт
Эксперт по криптовалютам объяснил рекордный рост битокоина
Трамп создаст свою "антилиберальную" соцсеть
Чем сын Ивана Грозного лечил сифилис и причём тут ртуть, рассказали учёные
Кредитная кабала: без неё можно жить - финансист
Популярное
Общество
Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"

Доктор экономических наук Сергей Калашников пояснил, почему с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими днями, а не локдауном. Хотя вроде и разницы особой нет.

Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"
Больного COVID-19 Серова призвали покаяться в грехах
Российский шоу-бизнес
Больного COVID-19 Серова призвали покаяться в грехах
Политика. Новости и аналитика
Путин подписал указ о введении нерабочих дней
Здоровье
Комаровский предсказал украинцам "последнюю осень" из-за COVID-19
Ирина Гусакова Катарские авиалинии эвакуируют спортсменок из Афганистана Ирина Гусакова Любовь Степушова "Ковид"-диссидент может стать президентом Франции Любовь Степушова Ирина Шлионская Только тсс!.. ASMR может избавить от стресса шёпотом Ирина Шлионская
Здоровье
Названы главные выгодоприобретатели от коронавируса
Новости Европы
Украинский эксперт возмущён вероломством Польши в газовом вопросе
Первое фото Поклонской в дипломатическом мундире собрало тысячи лайков
Политика. Новости и аналитика
Первое фото Поклонской в дипломатическом мундире собрало тысячи лайков
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников